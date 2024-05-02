رجل ينهي حياة زوجته في مشاجرة بسبب الخلافات بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إثر مشاجرة بينهما.



وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة مقتل ربة منزل تدعي "نادية" 32 عام علي يد زوجها ويدعي "محمود.ج" وشهرته محمود القط وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقيام زوجها بالتعاطى الدائم للمواد المخدرة قام علي إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.