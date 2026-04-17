إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق

قوانين الأسرة
محمد البدوي

تثير قضايا الأحوال الشخصية في مصر جدلًا واسعًا كلما طُرحت مقترحات لتعديل قوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بالحضانة والرعاية بعد الطلاق، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأطفال والعلاقات الأسرية. 

سن الحضانة ونظم الرعاية المشتركة

وفي ظل استمرار النقاش المجتمعي حول سن الحضانة ونظم الرعاية المشتركة، تتباين الآراء بين من يدعو إلى تغيير جذري في التشريعات، ومن يطالب بالحفاظ على الإطار الحالي مع إدخال تعديلات مدروسة. 

الحقوق والاستقرار النفسي

ويظل الطفل محور هذه النقاشات باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بأي تغييرات قانونية أو اجتماعية، ما يجعل من الضروري التعامل مع هذا الملف بحذر شديد يوازن بين الحقوق والاستقرار النفسي.

تقسيم ممتلكات الأسرة بعد الطلاق

من جانبها؛ أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الأحداث سابقًا، أن المقترحات المطروحة بشأن إعادة تنظيم نسب أو تقسيم ممتلكات الأسرة بعد الطلاق، مثل منح الزوجة المطلقة نسبة ثابتة من الثروة، لا يمكن اعتبارها حلولًا عادلة بشكل مطلق، مشددة على أن قضايا الأسرة لا تُدار وفق معادلات رقمية أو نسب جامدة.

موجهة لاحتياجات الطفل الأساسية

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن الأولوية في أي نقاش تشريعي يجب أن تظل موجهة لاحتياجات الطفل الأساسية، وعلى رأسها توفير مسكن الحضانة والرعاية المستمرة حتى سن مناسبة، مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يمتد بسن الحضانة حتى 15 عامًا يحقق قدرًا من الاستقرار الأسري، لكنه يحتاج إلى تطوير مدروس وليس تغييرًا جذريًا.

خفض سن الحضانة

وأضافت أن بعض المقترحات التي تدعو إلى خفض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات للذكور والإناث لا تتوافق مع الواقع العملي أو احتياجات الطفل في هذه المرحلة العمرية، مؤكدة أن الطفل لا يمكن فصله بسهولة عن بيئته الأسرية دون التأثير على استقراره النفسي والاجتماعي.

فكرة الرعاية المشتركة

وشددت على أن فكرة الرعاية المشتركة أو ما يُعرف بـ«الاستضافة» يجب تنظيمها بشكل دقيق يضمن تعزيز العلاقة بين الأبناء ووالديهم، دون أن تتحول إلى بديل عن الإقامة الأساسية للطفل أو وسيلة لخلق اضطراب في حياته اليومية.

واختتمت الفضالي بالتأكيد على أن أي تعديل في قوانين الأسرة يجب أن ينطلق أولًا من مصلحة الطفل، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وتجنب تحويل قضايا الأسرة إلى ساحة صراع جديدة قد تزيد من تعقيد المشكلات بدلًا من حلها.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

المناعة

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

الزهايمر

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد