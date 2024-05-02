مصطفى بكري: أهالي سيناء دفعوا ضريبة محاربة الإرهاب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اتحاد القبائل العربية كيان موجود منذ سنوات، مشيرا إلى أن القبئال العربية لعبت دورا كبيرا في دعم الجيش والشرطة المصرية في مكافحة الأحداث الإرهابية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن القبائل العربية تتواجد في المناطق الحدودية بشكل أساسي، مؤكدا أن القبائل العربية جزء من النسيج المصري بامتداد الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القبائل العربية قدمت شهداء للوطن على مدار العصور، مؤكدا أن أهاني سيناء دفعوا الضريبة دم في محاربة الإرهاب.

وأشار مصطفى بكري إلى أن المهندس إبراهيم العرجاني لعب أدوار وطنية مشهودة، مؤكدا أن كان دائما داعم للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدف من منصات الجماعة الإرهابية.