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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر رغيف الخبز.. معاون وزير التموين يوجه رسالة طمأنة إلى 70 مليون مواطن

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام استقرار صرف سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة من خلال 30 ألف مخبز تمويني في جميع أنحاء الجمهورية بسعر 5 قروش للرغيف مقابل تكلفة تتحملها الدولة بين 100 قرش و 125 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف.

 

70 مليون مستفيد من منظومة الخبز 

أوضح أحمد كمال أنه يتم صرف الخبز المدعوم لصالح 22 مليون بطاقة تموينية بواقع 70 مليون مواطن مصري مستفيد من منظومة الدعم.

أما عن الخبز السياحي فأشار إلى تشكيل اللجنة العليا للمخابز الافرنجية والسياحي والمقرر لها الانعقاد شهريا داخل وزارة التموين وتقوم بمناقشة سعر الرغيف السياحي أو الفينو كل 3 أشهر أو إذا اقتضى الأمر.

 

تراجع سعر الدقيق الفاخر 8 آلاف جنيه 

أضاف أن تسعير رغيف الخبز السياحي والفينو يرتبط بسعر الدقيق الفاخر 72، مشيرا إلى أن تراجع سعر طن الدقيق الفاخر من 24 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه و15500 جنيه عزز من توجه وزارة التموين في خفض سعر الخبز السياحي.

 

وأوضح أن وزارة التموين اتفقت مع الشعبة العامة للمخابز على خفض أسعار الخبز السياحي كالتالي:

سعر رغيف الخبز السياحي 80 جراما 150 قرسا

سعر رغيف الخبز السياحي 40 جراما 75 قرشا

 

وبالنسبة لأسعار الخبز الفينو:

سعر رغيف الخبز الفينو 50 جراما 150 قرشا
سعر رفيف الخبز الفينو 35 جراما 100 قرش

 

وأوضح كمال أن سعر رغيف الخبز المدعوم لا يتم مناقشة سعره وبالسنبة للمواطن المستقر عند 5 قروش منذ سنوات ولكن يتم مناقشة سعر تكلفة إنتاج الرغيف الذي تستعيضه المخابز من هيئة السلع التموينية مقابل إنتاج كل رغيف الممثل في قيمة دعم الدولة للخبز.

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