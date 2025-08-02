رئيس جهاز تحسين الأراضي يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى لمتابعة العمل

تفقد الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، محطة الزراعة الآلية بمنطقة توشكى لمتابعة سير العمل بها تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التفقد المستمر لمواقع الإنتاج والتواصل مع العاملين ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، بهدف التعرف على المشكلات وحلها وتحسين الأداء.

وشملت الزيارة تفقد المعدات والآلات الزراعية بالورش المركزية التابعة للمحطة، ومتابعة أعمال الإصلاح والصيانة، فضلًا عن متابعة المشروعات التي تشرف عليها المحطة، وما تقدمه من خدمات بحثية وتدريبية وإرشادية وميكنة زراعية، لخدمة المشاريع الزراعية في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وتابع درويش زراعات محصول الذرة الشامية بعدد من المزارع بمنطقة توشكى، واطلع على جهود العاملين بالمحطة لتطوير الأداء وتحسينه، للمساهمة في تحسين إنتاجية الأراضي في المنطقة، وتقديم الدعم لقطاع الاستثمار الزراعي بها، كما التقى ايضا عددا من المستثمرين الزراعيين بالمنطقة.

واستعرض جهود الوزارة لتطوير قطاع الميكنة وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق المزيد من التنمية في منطقة توشكى، من خلال ما تقوم به محطة الميكنة الموجودة بها من جهود.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحطة في دعم المشروعات الزراعية والاستثمار الزراعي بمنطقة توشكى والمناطق المجاورة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري وزيادة الرقعة الزراعية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين لضمان جودة المحاصيل وسرعة التنفيذ.