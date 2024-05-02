هل يجوز أكل الفسيخ؟ اختلاف فقهي حرمه الشافعي.. والإفتاء تحسم

ما حكم أكل الفسيخ عند الفقهاء ؟ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى طهارة الصغير من الفسيخ، لأنه معفو عما في بطنه لعسر تنقيته مما في، وأما الكبير، فقد اختلفوا فيه على قولين: الأول: أنه طاهر، وبه قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية، وجماعة من المعاصرين، والقول الثاني: أنه نجس، وبه قال جمهور المالكية والشافعية خلافاً للسيوطي.



وسبب الخلاف يرجع إلى أن الفسيخ - غالباً - لا يستخرج ما في بطنه، إضافة إلى ما يخرج منه بعد تمليحه هل هو دم أم لا؟ وإذا كان دماً فهل هو طاهر أم نجس؟ والقائلون بطهارته قالوا: بأن السمك طاهر، وكذا ميتته، وكذا ما في جوفه، وما يسيل منه، والأصل فيه الطهارةـ قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: ودم السمك طاهر - في الأصح - ويؤكلـ وقال البهوتي: ودم السمك طاهر مأكول كميتته.



واعتبر الأحناف أن الخارج من السمك ليس بدم، لأنه لا دم له عندهم.



وقال الدردير من المالكية: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر، لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة من بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك.



وأما القائلون بنجاسته، فقد قالوا ذلك لنجاسة ما في جوفه عندهم، ولسيلان الدم من بعضه إلى بعض.

وسئل الإمام محمد بن عليش - وهو مالكي -: ما قولكم في حكم أكل الفسيخ المعروف بمصر؟ فأجاب بما نصه... حكمه الحرمة لنجاسته بشربه من الدم المسفوح الذي يسيل منه حال وضع بعضه على بعض.

الخلاصة



وبناءً على ما تقدم، فالذي نراه طهارة الفسيخ، وإباحة أكله بقاء على الأصل، ما لم يثبت الأطباء الثقات ضرره بالصحة، فإن ثبت ضرره، فلا يجوز أكله، وإن كان الأولى تجنب أكله نظراً لتغير رائحته، وخروجاً من الخلاف.

الاحتفال بشم النسيم جائز

أفاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بأن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا، لأنه من العادات المصرية التى لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف.



وأضاف المفتي، أنه من المقرر أن العادات والأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع فهى جائزة، ولا يلتفت إلى قول من قال فى أن هذا الاحتفال له من الجذور ومن الأصول ما يجب تحريمه».



حكم أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم



وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن أكل الفسيخ والرنجة مباح شرعًا ما لم يترتب على أكلها ضرر على صحة الإنسان أو تشتمل على محرمات.

فوائد الفسيخ للرجال

- يعتبر مقوي ومنشط جنسيًا ، لاحتوائه على نسبة عالية من الفوسفور ، مما يزيد من الرغبة في العلاقة الحميمة لدى كل من الرجال والنساء.

فوائد الفسيخ للمرأة

- يقلل من تأثير نزلات البرد والانفلونزا

يحتوي على قيمة غذائية عالية ، ويعتبر مصدرًا غنيًا للبروتين ، لأن كل 100 جرام من الفصح تحتوي على 250 سعرة حرارية و 55 جرامًا من البروتين.

يحتوي على مضادات أكسدة مهمة جدًا لجسم الإنسان ويقي من الأمراض.

- يعتبر الفسيخ والرنجة على وجه الخصوص ، السمك المملح هو فاتح للشهية .

- زيادة الرغبة في شرب الماء المنظف للمعدة والكلى والكبد لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح.

من جانب آخر أكدت الدكتورة سماح نوح أن الإكثار من تناول الرنجة والرنجة قد يؤدي إلى إسهال يستمر ما بين 12 إلى 72 ساعة ويصاحبه ضيق في التنفس.

اغسل الرنجة أو الخل بالخل المخفف وعصير الليمون لتقليل نسبة الملح فيه.

إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للأسماك.

أضف الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير لتجنب حموضة المعدة وتقليل طعم الملح.

تناول البقدونس والبرتقال والموز والشمام ، لأن هذه الأطعمة تساعد على إزالة الملح الزائد من الجسم.

فوائد الفسيخ للمعدة

أن الأسماك المملحة مثل الفسيخ لا تقلل من تأثير نزلات البرد والإنفلونزا ، ولا تحتوي على مضادات الأكسدة أو ذات قيمة غذائية عالية

وعلى العكس من ذلك ، قال إن هذه الأطعمة تضعف جهاز المناعة ، خاصة أنه لا يمكن غسلها قبل الأكل.

حتى لو تم تحضيره بشكل آمن، يمكن أن يسبب الفسيخ العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي والكبد ، نتيجة لاحتوائه على مستويات عالية من الملح والبكتيريا، يمكن أن يشمل الفسيخ الإسهال والقيء الذي يستمر ليوم أو يومين.