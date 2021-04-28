الرنجة للحامل في الشهور الأولى.. وأعراض تسمم الحمل عند تناوله

الرنجة للحامل

يختلف تناول الرنجة للحامل من تناول الفسيخ؛ حيث يمكن أن تعد آمنة بشكل اكبر من تناول الفسيخ، وذلك لأنها تنتمي إلى نوعية الأسماك المملحة، وفي السطور التالية سنوضح الطريقة الأمثل لتناول الرنجة للحامل.



اكل الرنجة للحامل



ويمكن اكل الرنجة للحامل ان لا يتسبب في أضرار؛ حيث ان طريقة تمليحها وتدخينها تجعلها أكثر أمنًا من ناحية درجة السمية مقارنة بالفسيخ.



ولكن قد يتسبب أكل الرنجة للحامل في زيادة نسبة الأملاح بالجسم، لأنها تحتوي على نسبة أملاح عالية، وهو ما قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم، لذلك يرفع الأطباء شعار قطعة صغيرة من الرنجة لا تضر.



وحتى يتم ضمان اكل الرنجة للحامل لا بد من شرائها من مصدر موثوق، لاحتمالية احتواء بعضها على بكتيريا الليستيريا النّاجمة عن طريقة تحضيرها خصوصًا التي تُحضر بطريقة التجفيف.



ويمكن ان يشكل اكل الرنجة للحامل خطر عند تناولها مجففة، إذ تكون أكثر عرضة للبكتيريا من سمك الرنجة المطبوخ بطريقة التدخين.



لذا يوصي بعض الأطباء بضرورة عدم اكل الرنجة للحامل، إلا بعد تعريضها لدرجة حرارة عالية لقتل أي بكتيريا عالقة بها.



الفسيخ للحامل في الشهر الثالث

ومع اقتراب موعد شم النسيم نجد ان اغلب الحوامل تتساءل حول إمكانية تناول الفسيخ للحامل في الشهر الثالث أو الشهور الأولى وهل يمكن ان يتسبب في اضرار للحامل أو لجنينها .



ويمكن ان يكون الفسيح للحامل في الشهر الثالث له تأثير ضار على الأم والجنين، إذ يمكن أن يسبب تسمم الحمل بنسبة كبيرة، وصولًا إلى فقدان الجنين.



ويرجع السبب في ضرر الفسيخ للحامل في الشهر الثالث إلى طريقة تمليحه التي تسمح بنمو البكتيريا اللاهوائية الضارة بالجهاز العصبي والتنفسي.



لذا يُوصي كثير من الأطباء بعدم تناول الفسيخ للحامل في الشهر الثالث، او حتى سواء كانت في الشهور الأولى أو الأخيرة، فبالإضافة لخطورة الإصابة بتسمم الحمل التي من الممكن أن يسببها للحامل.



ويمكن تناول الفسيخ للحامل في الشهر الثالث أن يعرضها لعدد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ. التهابات الكلى التي تؤدي للولادة المبكرة. التهابات مجرى البول.



ولكن إذا شعرت برغبة شديدة في تناول الفسيخ للحامل في الشهر الثالث، فعليكِ استشارة الطبيب، وإذا سمح لكِ، فيمكنك تناول كمية قليلة جدًا من سمك الفسيخ قليل الملح بصحبة كمية كبيرة من الليمون والبصل الأخضر والخضراوات الورقية الخضراء مع شرب كميات مناسبة من المياه، بشرط أن يكون الفسيخ مصنوع منزليًا أو من مصدر موثوق فيه.



الرنجة للحامل في الشهور الأولى



ويسمح بتناول الرنجة للحامل في الشهور الأولى، ولكن يجب ان تتناول كمية بسيطة من الرنجة، على ان تكون مطهية على النار لقتل بكتيريا الليستيريا النّاجمة عن طريقة تحضيرها خصوصًا التي تُحضر بطريقة التجفيف.



ويمكن ان يشكل أكل الرنجة للحامل في الشهور الأولى خطر عند تناولها مجففة، إذ تكون أكثر عرضة للبكتيريا من سمك الرنجة المطبوخ بطريقة التدخين.



لذا يوصي بعض الأطباء بضرورة عدم أكل الرنجة للحامل في الشهور الأولى، إلا بعد تعريضها لدرجة حرارة عالية لقتل أي بكتيريا عالقة بها، وذلك بإتباع الخطوات التالية :



- مرريها على النار قليلًا.

- نظفيها جيدًا وأضيفي كثيرًا من عصير الليمون والخل إليها وضعيها في الثلاجة قبل تناولها بليلة.

- جهزيها للأكل مع إضافة الطماطم والخس والبصل الأخضر وبعض الطحينة وكثير من الزبادي.

- لا تأكلي أكثر من قطعة تصل لحجم الكف مع إضافة كل ما سبق.

- تناولي يومها كثيرًا من الخضراوات والفواكه والماء بما لا يقل عن ثلاثة أطباق من السلطة طوال اليوم و 12 كوبًا من الماء.



وقد يمنع تناول الرنجة للحامل في الشهور الأولى، عندما تكون الحامل مصابة ببعض الأمراض المزمنة مجموعة، ومنها : مرضى الضغط، مرضى أمراض الكلى، مرضى القلب، مرضى الالتهاب في حوض الكلى، المعرضات للطلق المبكر أو الإجهاض المنذر، مرضى الشريان التاجي، من لديهن مشكلات صحية في مجرى البول.





أعراض تسمم الرنجة للحامل

ويمنع تناول الحوامل الرنجة والفسيخ لما قد يسببه من أعراض تسمم الرنجة للحامل، وذلك لأنه يحتوي على بكتيريا لا هوائية، ناتجة عن طريقة تمليحه، وتخزينه، وينمو خلالها مادة البوليتيزم السامة التي تؤثر على الجهاز العصبي للأم، وقد يصل تأثيره إلى الجنين، مهددة بالوفاة.



وتحتوي الرنجة على نسبة مرتفعة جدًا من الأملاح التي يمكن ان تسبب ظهور أعراض تسمم الرنجة للحامل، وتسبب لهم في مشاكل متعددة، أبرزها:



1- احتباس السوائل في الجسم.

2- تورم الساقين.

3- انتفاخ المعدة والقولون.

4- القيء والإسهال شديد

5- اضطرابات في الهضم.

6- الجفاف.

7- ارتفاع ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى تسمم الحمل.



كما أن أعراض تسمم الرنجة للحامل لم تنتهي عند ذلك،فإن هذه الأسماك المملحة تحتوي على نسبة من المعادن تضر صحة الجنين، لذا يجب الاستغناء عنها تمامًا، واستبدالها بالسمك المشوي.



وفي حال الرغبة الشديدة في تناول الرنجة فقط، يمكن استشارة الطبيب أولًا، فإذا كانت لا تعاني من وجود مشاكل صحية كارتفاع ضغط الدم، يمكن تناولها لكن مع بعض الضوابط لتجنب أعراض تسمم الرنجة للحامل وتشمل:

الاكتفاء بكميات بسيطة جدا منها أي تناول سمكة واحدة على الأكثر.

التأكد من شراء الرنجة من مكان مضمون.

تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة وضعها في الفرن أو الميكروويف لمدة 15 دقيقة.

إضافة كمية كبيرة من الليمون والخل لتطهيرها، وقتل السموم الموجودة فيها.

لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن تناول الرنجة للحامل من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

** المصدر: موقع Pub med \ todaysparent \ mayoclinic