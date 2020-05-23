أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة









وأوضح خبير التغذية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أضرار تناول الرنجة في اول يوم من عيد الفطر المبارك وهي:











1- الأسماك النية تصيب بالسرطان على المدى البعيد.



2- التسمم حال شرائه من مصدر غير موثوق.



3- تضر المصابين بارتفاع ضغط الدم.



4-تحتوي الأسماك المدخنة على مواد خطيرة من بينها النترات.



5-تصيب بعض الأفراد بالحساسية.



6- تضر مرضى السكر.