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مرأة

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

السبت 23/مايو/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
مع قدوم عيد الفطر المبارك، يشتهر المصريون بتناول الرنجة في أول أيام عيد الفطر، إلا أنها تعد مصدرا خطيرا على البعض خاصة مرضى الضغط لما تحتويه على الكثير من الأملاح.


وقال الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن الرنجة تحتوي على الكثير من الأملاح التي تضر بعض المرضي وتؤثر بالسلب على صحتهم، خاصةً بعد الخروج من شهر رمضان الكريم وفترة الصيام التي اعتاد عليها الجسم، ليتفاجئ بكمية أملاح كثيرة تدخل الجسم.


وأوضح خبير التغذية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أضرار تناول الرنجة في اول يوم من عيد الفطر المبارك وهي:


1- الأسماك النية تصيب بالسرطان على المدى البعيد.

2- التسمم حال شرائه من مصدر غير موثوق.

3- تضر المصابين بارتفاع ضغط الدم.

4-تحتوي الأسماك المدخنة على مواد خطيرة من بينها النترات.

5-تصيب بعض الأفراد بالحساسية.

6- تضر مرضى السكر.

7- تضر مرضى الكبد.
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