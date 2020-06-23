طريقة مبتكرة لعمل الرنجة بشكل جديد

تحتار اغلب ربات المنزل فى إعداد ما لذ وطاب لأسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد الرنجة لأسرتك بطريقة شهية.



قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة وسريعة لعمل غموس الرنجة لمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير غموس الرنجة

2 رنجة فيليه

نصف كوب جبنة كريمية

2 ملعقة كبيرة ساور كريم

فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون

للتقديم

خبز محمص مثلثات

خيار

جزر

فلفل ستربس



طريقة تحضير غموس الرنجة



* فى الكبة تخلط الرنجة مع ساور كريم وفلفل رومى أحمر وأصفر وجبنة كريمي وتضرب جيدا

* تغرف فى طبق التقديم وتزين ببشر ليمون

* وتقدم مع مثلثات خبر وجيار وجزر وفلفل استربس

