AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تجنبا للتسمم بالعيد.. نصائح للتمييز بين الأسماك الجيدة والفاسدة

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:13 م
شيماء مجدي
لم يمر عيد الفطر كل عام إلا وكان طبق الأسماك أو الأسماك المملحة "الرنجة" على مائدة معظم المصريين لارتباطه بعادات وتقاليد عيد الفطر كالكحك والبسكويت، وذلك دون النظر لخطورة هذه الأسماك علي صحتهم إذا كانت فاسدة.


وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة لاستطلاع علامات فساد الأسماك .

اقرأ أيضا :

علامات سلامة الأسماك :

- لابد أن تكون رائحة الأسماك طازجة ولا توجد بها رائحة تعفن 

- يجب أن تكون الخياشيم حمراء 

- العيون جاحظة وبراقة 



علامات الأسماك الفاسدة بالأسواق :

تغير في الرائحة : بحيث تكون رائحة كريهة أو تعفن أو نشادر .


تغير في لون الخياشيم : بحيث تكون بنية 



4. قوام لحم السمك: فلابد أن يكون متماسكا، ولا يتغير قوام اللحم من شاد ومتماسك إلى طري يخرج من العصير عند الضغط عليه مع سهولة انفصاله من العظم.




الاشتراطات الصحية ونصائح للمستهلك عند شراء وتناول الأسماك المملحة :

شراء الأسماك المملحة من متاجر خاضعة للرقابة الصحية ومن مصدر موثوق فيه والابتعاد عن المنتج مجهول المصدر

حفظ الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 88 ساعة قبل الاستهلاك يساعد على قتل الطفيليات إن وجدت بأنسجة الأسماك المملحة

عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة عموما يكفي قطعة واحدة او 111 – 151 جراما على الأكثر .

شراء الأسماك المملحة المعبأة في براميل خشبية أو بلاستيكية وليست المعبأة في صفائح معدنية

ينصح بتعريض الفسيخ والسردين للنار ووضع خل وليمون على سمك الملح وحفظه بالثلاجة 28 ساعة قبل تناوله لقتل البكتيريا.

الا تقل مدة التخليل عن 3 أسابيع أو شهر، فالتخليل لمدة 11 يوما مثلما يفعل كثيرون مضر جدا بالصحة.

قبل تناول الفسيخ والرنجة بــ11 دقائق، اشرب كوب ماء، لتهيئة الجسم للملح الذي ستتناوله.

اشرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، خصوصا مرضى الضغط والقلب، لتقليل الصوديوم من الجسم.

خصائص الأسماك المملحة الجيدة :

- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار
- أن تكون السمكة متماسكة القوام
- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .
- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .


علامات فساد الأسماك المملحة :-

- تغير لون جلد «الأسماك المملحة المخللة» إلى لون بني .

-تكون عدسة العين في «الأسماك المملحة المخللة» شديدة العكارة.

- الجلد في «الأسماك المملحة المخللة» يكوم متجعد غروي زنخ.

- إذا عمل قطاع طولي بعضلات «الأسماك المملحة المخللة» وتبين أن بني محمر أو أحمر مزرق والرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك والطعم حلو لتكون الجلسرين.

-إذا مضي على تخليل «الأسماك المملحة المخللة» أكثر من عام يستوجب إعدامها.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف علي سبب تأخير تجديد تعاقد السويسري فايلر مع الأهلي

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا وتطهير قرية الرحمانية بالشرقية.. التفاصيل الكاملة

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

15 صورة تكشف تطور إطلالات زوجة محمد رمضان

بفرمان فايلر .. صفقات الاهلي الجديدة تهدد المعارين

AdvertisementS

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

المصل واللقاح: استقرار أعداد المصابين بكورونا خلال تلك الفترة

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور