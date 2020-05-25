تجنبا للتسمم بالعيد.. نصائح للتمييز بين الأسماك الجيدة والفاسدة

لم يمر عيد الفطر كل عام إلا وكان طبق الأسماك أو الأسماك المملحة "الرنجة" على مائدة معظم المصريين لارتباطه بعادات وتقاليد عيد الفطر كالكحك والبسكويت، وذلك دون النظر لخطورة هذه الأسماك علي صحتهم إذا كانت فاسدة.









وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة لاستطلاع علامات فساد الأسماك





اقرأ أيضا :





علامات سلامة الأسماك :





- لابد أن تكون رائحة الأسماك طازجة ولا توجد بها رائحة تعفن





- يجب أن تكون الخياشيم حمراء





- العيون جاحظة وبراقة













علامات الأسماك الفاسدة بالأسواق :





تغير في الرائحة : بحيث تكون رائحة كريهة أو تعفن أو نشادر .









تغير في لون الخياشيم : بحيث تكون بنية













4. قوام لحم السمك: فلابد أن يكون متماسكا، ولا يتغير قوام اللحم من شاد ومتماسك إلى طري يخرج من العصير عند الضغط عليه مع سهولة انفصاله من العظم.

















الاشتراطات الصحية ونصائح للمستهلك عند شراء وتناول الأسماك المملحة :





شراء الأسماك المملحة من متاجر خاضعة للرقابة الصحية ومن مصدر موثوق فيه والابتعاد عن المنتج مجهول المصدر





حفظ الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 88 ساعة قبل الاستهلاك يساعد على قتل الطفيليات إن وجدت بأنسجة الأسماك المملحة





عدم الإكثار من تناول الأسماك المملحة عموما يكفي قطعة واحدة او 111 – 151 جراما على الأكثر .





شراء الأسماك المملحة المعبأة في براميل خشبية أو بلاستيكية وليست المعبأة في صفائح معدنية





ينصح بتعريض الفسيخ والسردين للنار ووضع خل وليمون على سمك الملح وحفظه بالثلاجة 28 ساعة قبل تناوله لقتل البكتيريا.





الا تقل مدة التخليل عن 3 أسابيع أو شهر، فالتخليل لمدة 11 يوما مثلما يفعل كثيرون مضر جدا بالصحة.





قبل تناول الفسيخ والرنجة بــ11 دقائق، اشرب كوب ماء، لتهيئة الجسم للملح الذي ستتناوله.





اشرب كميات كبيرة من المياه طوال اليوم، خصوصا مرضى الضغط والقلب، لتقليل الصوديوم من الجسم.





خصائص الأسماك المملحة الجيدة :





- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار

- أن تكون السمكة متماسكة القوام

- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .

- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .









علامات فساد الأسماك المملحة :-





- تغير لون جلد «الأسماك المملحة المخللة» إلى لون بني .





-تكون عدسة العين في «الأسماك المملحة المخللة» شديدة العكارة.





- الجلد في «الأسماك المملحة المخللة» يكوم متجعد غروي زنخ.





- إذا عمل قطاع طولي بعضلات «الأسماك المملحة المخللة» وتبين أن بني محمر أو أحمر مزرق والرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك والطعم حلو لتكون الجلسرين.



