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مرأة

آمنة وصحية.. طريقة عمل الرنجة بالبطاطس والخضار

السبت 23/مايو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتاج كل ربة منزل طرق جديدة لتقديم اكلات مختلفة لاسرتها وفي عيد الفطر يمكن ان تقدمي الرنجة هذه طريقة رائعة للحفاظ على الرنجة ومفيد في الثلاجة  تقدم مع بطاطس جديدة دافئة مع القليل من الخردل وقليل من الزبادي اليوناني أو الكريمة الحامضة ، مصحوبة بسلطة خضراء ، أرتديها مع بعض من سائل التخليل والبصل الأحمر ، بالإضافة إلى رذاذ من الزيت.

المقادير:
8 شرائح رنجة
280 مل من خل التفاح
1 ملعقة كبيرة فلفل (أبيض أو أسود أو وردي)
2 من أوراق الغار الطازجة
1 ملعقة كبيرة كزبرة
 فجل حار مقشر 
1 حبة بصل أحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة


الطريقة:
1 رشي شرائح الرنجة بالملح واتركيها لمدة 2-3 ساعات. يشطف جيدا واتركها حتى تجف.

2 ضعي خل التفاح والسكر وحبوب الفلفل وأوراق الغار وبذور الكزبرة والفجل في مقلاة وأغليهم. أضف راوند واتركه يطهى برفق شديد لبضع دقائق. أبعده عن الحرارة.

3 ضع طبقة الرنجة في طبق غير معدني. ضعي طبقة من الجلد على الجانب السفلي ، ثم رشيها على البصل الأحمر وضعي الطبقة الأخرى على الجانب العلوي من الجلد.

4 عندما يكون سائل التخليل دافئًا ولكن ليس ساخنًا ، اسكبه فوق السمك ، مع التأكد من غمره بالكامل. يترك ليبرد تماما ويوضع في الثلاجة. ستكون جاهزة للأكل في غضون 3 أيام ، لكنها ستبقى لعدة أسابيع طالما أن الأسماك مغمورة.
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