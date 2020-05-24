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تعليم

أستاذ مناعة يحذر من أكل الرنجة والفسيخ بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 24/مايو/2020 - 04:21 م
رنجة
رنجة
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حسام الفقي
حذر الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن الفسيخ والرنجا بهما ميكروبات خطرة على صحة الإنسان وستضعف الجهاز المناعى للإنسان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة قد تفسد الرنجا والفسيخ وتسبب تسمم.

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وأضاف وكيل كلية صيدلة خلال  تصريحاته لصدي البلد يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام، حيث يكون الجهاز الهضمي عقب انتهاء شهر الصيام لم يكن يعتاد علي  كميات الطعام الكبيرة، لذلك نقدم نصائح لمرضي القولون وبعض مشاكل الجهاز الهضمي  تجنب الدهون قدر الإمكان وتناول الأطعمة المسلوقة بدلا من المقلية ولابد أيضا من انتقاء الزيوت النباتية بدلا من الحيوانية وتناول الطعام علي فترات حتي يعود الجهاز الهضمي يعمل بطبيعته.

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وأشار إلى أن كثيرا من الأشخاص يفضل تناول القهوة مع الكحك في أول يوم العيد كوجبة للإفطار، إلا أن هذه الوجبة تؤدي إلى ظهور أعراض القولون، وذلك نظرا لتأثير الكافيين المحفز على الأمعاء. 

وأكد علي ضرورة الالتزام بالخضروات الطازجة والفواكه والثوم، غنية بفتامين cه وهذه الاشياء مضادة للاكسدة بالاضافة الي ان فيتامين c مهم جدا في تكوين خلايا الدم وتنشيط الخلايا المناعية من النخاخ الشوكي وأيضا الحمضيات من الليمون والبرتقال وغيرها والتفاح والجوافة والموز.

وأوضح أن الخضراوات الملونة مهمة وضرورية لأنها تحتوي على مادة مضادة للأكسدة وتنشط الجهاز المناعي، بالإضافة إلى اللوز والكركم  والزبادي، خاصة في وجبة السحور يحتوي على الكالسيوم واليود وفيتامين د، ب.

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