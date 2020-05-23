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تعليم

العائدون من الإمارات بمدينة جامعة عين شمس: بنخرج برا مصر ونرجع نبوس أرضها

السبت 23/مايو/2020 - 11:29 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
استقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ عددهم حوالي ٨٠٠ مصرى مصرى عائد من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وكشفت جامعة عين شمس عن فيديو تم تصويره مع العائدين من الخارج ، حيث قالت احدي العائدين من دولة الامارات انه ما فعتله جامعة عين شمس من أستقبال حافل لهم وتقديم كافة الخدمات قائلا"كل حاجه حلوه ربنا يكرمكوا ويجعل مصر عمار نخرج برا مصر نرجع نبوس الارض 

و كان في استقبال العائدين من الامارات ، الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور ا.  محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ا. ابراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.

وتتم استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد قام الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية طالبات.

وأكد ا. د محمود المتيني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المبانى، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم.


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