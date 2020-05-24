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تعليم

بفيديو على الفيسبوك.. إدارة الوافدين تحتفل بعيد الفطر مع طلابها

الأحد 24/مايو/2020 - 09:55 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
احتفلت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع طلابها بعيد الفطر المبارك من خلال فيديو هنأت به الطلاب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عبر هذا الرابط:


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وكانت قد أطلقت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة جديدة للتشجيع على الوقاية من فيروس كورونا بالدعوة بالالتزام بالتواجد في المنزل.
 

ونشرت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "بنسبة كام في الـ % ملتزم بالحجر الصحي.. شاركونا عشان نشجع بعض على الالتزام وعدم التجمع.. فترة  وهتعدي.. خليها تعدي بأمان وصحة".

وكانت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قالت إن الإدارة دعت الطلاب للمشاركة في مسابقة الـ Wallpaper لتعبر عن روح رمضان ومن سيحصل على الإعجاب الأكثر هو من سيفوز في المسابقة.

وأوضحت  أن الصفحة الرسمية للإدارة تجري المسابقة لذلك تم دعوة الجميع إلى نشر المسابقة بين اصحابهم عبر الصفحة، ويمكنهم ارسال التصميم من خلال الايميل ومن ثم تقوم يتم نشره ضمن مسابقة تصاميم رمضانية والتي هي في إطار مبادرة إدرس في مصر.
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