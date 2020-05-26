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طريقة عمل تغميزة الرنجة من الشيف غادة عاطف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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آلاء حسن
طبق جديد ومختلف وتميزى مع أشهى أطباقك حتى لو كانت بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير تغميزة الرنجة على طريقة الشيف غادة عاطف.

المقادير
150 جم جبن كريمي
125 جم رنجة مخلية
عود بصل اخضر مقطع شرائح رفيعه 
1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة صغيره كابر يشطف ويصفى ويقطع
1/2 ملعقة صغيره ليمون مخلل مهروس
1/2 ملعقة صغيره زيت زيتون
1/4 ملعقة صغيره شطة مطحونة
1 ذرة بابريكا
ملح وفلفل أسود 


طريقة تحضير تغميزة الرنجة
- يفتت السمك بالشوكة صغير جدا ثم تضاف باقي المكونات وتهرس جيدا.
- تتبل بالملح والفلفل توضع في طبق التقديم وتوضع في الثلاجة لحين التقديم وتقدم مع خبز محمص.
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