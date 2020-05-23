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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بدائل الرنجة والفسيخ صحية للمرضى.. 8 خطوات لرفع المناعة.. كيفية الاحتفال بعيد الفطر فى البيت

السبت 23/مايو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، فيما يتعلق بالصحة والمرأة، نستعرضها في السطور التالية. 


مع حلول عيد الفطر المبارك، يقبل كثيرون منا على تناول الفسيخ والرنجة والبصل، ويعد تناول هذه الأطعمة لأصحاب الأمراض المزمنة أمرا خطيرا، وبالأخص مرضى الضغط ومرضى القلب، وفيما يلي سنقوم بإعطائك أفضل البدائل لتناول الفسيخ والرنجة.

نحتاج جميعنا في الفترة المقبلة إلى العديد من النصائح الهامة، وذلك لـ تعزيز المناعة الخاصة بأجسامنا، وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في محاربة فيروس كورونا المستجد، وتحمينا ومن حولنا من خطر الإصابة به.

تحتفل غدا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك و مع حلول هذه المناسبة تكثر الخروجات والعزائم وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، ولكن منذ تفشي فيروس كورونا فرضت الدولة بعض القيود والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.


تحتفل الأمة الإسلامية غدا بعيد الفطر المبارك، ويعد تناول الكحك والبسكوت والرنجة من الأكلات التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناول فى اول يوم من عيد الفطر، ولكن يخشى البعض من زيادة الوزن.


حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تألقت الفنانة أروى خلال شهر رمضان بباقة كبيرة ومتنوعة من الإطلالات التى كشفت عن ذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وحرصها على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وظهرت خلال شهر رمضان بأكثر من لوك جديد ومختلف.
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