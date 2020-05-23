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مرأة

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

السبت 23/مايو/2020 - 09:50 ص
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

لفتت درة الأنظار بإطلالتين من اختيار الاستايلست، حيث ارتدت قفطانا أبيض طويلا وذا أكمام غير تقليدية، وتميز بالتطريزات البسيطة ذات اللون الذهبى.

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أما إطلالتها الثانية فظهرت بقفطان أبيض أيضا ولكن التصميم يشبه الفستان واتسم بالنقوشات الجاذبة التى زادت من جمالها وأناقتها كما تميز بالقماش التل الفخم.

واعتمدت درة على تسريحات شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضعت مكياج جذابا متناسقا مع ألوان إطلالاتها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟
ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟
ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟
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