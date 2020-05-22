بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير.







أطلت درة بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة رمضانية بنقشات هادئة، محتشمة باللون الابيض الفاتح الذى يبرز جمالها.







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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.







كما اختارت تسريحة بطريقة المموجة لشعرها البني القصير لتبرز اناقتها وجمالها.







ولم تتكلف درة بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة لإكمال إطلالتها.



