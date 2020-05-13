AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:13 ص
نيكول سابا
نيكول سابا
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت بها نيكول سابا، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الرمادى الذى يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نيكول سابا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.

كما تركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعية التى تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة
View this post on Instagram

هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم: يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايي!! ايه ارتاحو انا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة انا ع طبيعتي وهيك رح ضل!! بعدين يا اذكياء اذا الواحد قاعد ب #حجر_منزلي منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!! وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها، وصلت؟!🤪👊🏻👊🏻👊🏻 #nicolesaba #natural #look #nomakeup #messyhair #mylook#mystyle

A post shared by Nikki (@nicolesabaaa) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد... أحدث إطلالة لنيكول سابا

بفيديو قصير .. نيكول سابا تقلد فيروز وتغلق التعليقات .. شاهد

معندكوش نظر.. نيكول سابا توجه رسالة لمنتقدي ظهورها بدون مكياج.. شاهد

نشرة الفن| حسن الرداد يفقد الذاكرة.. لقب جديد لـ أحمد العوضي.. وغضب نيكول سابا

ترشيحاتنا

عزل 11 نائبا.. القصة الكاملة لإصابة أول نائبة بالبرلمان بفيروس كورونا

شكرا إسراء شاهين.. شاهد رسائل المرضى بمستشفى العزل للأطقم الطبية

ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

التأقلم مع كورونا هو الحل.. إعلان عودة 5 دوريات عالمية وعربية

حدث ليلًا | حقيقة عزل 12 نائباً.. حريق مصنع العبور.. بكاء مروان محسن.. طرد عمرو وردة

ووهان جديدة.. الصين تغلق مدينة أخرى بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها بإطلالة صيفية

حكاية أكلة.. العدس وجبة الفراعنة وسبب تسميته اللغة العربية

بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد