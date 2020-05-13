بـ لوك جديد.. نيكول سابا بإطلالة كاجوال لافتة.. شاهد

نشرت الفنانة نيكول سابا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها نيكول سابا ، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الرمادى الذى يكشف عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نيكول سابا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.





كما تركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعية التى تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة