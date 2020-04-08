نيكول سابا توجه رسالة لويز الصحة اللبناني.. تفاصيل

وجهت الفنانة نيكول سابا رسالة شكر لوزير الصحة اللبنانى حمد حسن من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وقالت سابا من خلال تغريدتها " تحية للترتيبات يلي عملتها الحكومة بشأن عودة المغتربين من الخارج من تحضيرات بالمطار ونقلهم وتحية للطاقم الطبّي ولتحضيرات الفنادق".
وأضافت نيكول سابا " وتحية أكبر لوزير الصحة #حمد_حسن يلّي اثبت انه على قدّ المسؤولية وبكل شفافيّة وأنه الرجل المناسب في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية "
تحية للترتيبات يلي عاملتها الحكومة بشأن عودة المغتربين من الخارج من تحضيرات بالمطار ونقلهم وتحية للطاقم الطبّي🙏🏻ولتحضيرات الفنادق الخ..وتحية أكبر لوزير الصحة #حمد_حسن يلّي اثبت انه على قدّ المسؤولية وبكل شفافيّة وانه الرجل المناسب في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية🙌🏻👏🏻#lebanon— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 7, 2020