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فن

نيكول سابا توجه رسالة لويز الصحة اللبناني.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
وجهت الفنانة نيكول سابا رسالة شكر لوزير الصحة اللبنانى حمد حسن من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 
وقالت سابا من خلال تغريدتها " تحية للترتيبات يلي عملتها الحكومة بشأن عودة المغتربين من الخارج من تحضيرات بالمطار ونقلهم وتحية للطاقم الطبّي ولتحضيرات الفنادق".

وأضافت نيكول سابا " وتحية أكبر لوزير الصحة #حمد_حسن يلّي اثبت انه على قدّ المسؤولية وبكل شفافيّة وأنه الرجل المناسب في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية "


على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .


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