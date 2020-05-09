21 ألف جنيه.. سعر فستان درة فى أحدث ظهور لها

شاركت النجمة درة بصور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت في الصور بفستان أبيض .

توقيع دار الأزياء العالمية Versace وقد بلغ سعر الفستان 809 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 21 ألف جنيه مصرى.

، وقد حمل

بفستان ملفت اتسم بالتصميم البسيط الواسع باللون الابيض الواسع تميز بالرسومات و النقوشات الغير تقليدية أيضا

وقد شاركت الفنانة درة في برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه رازان المغربي على شاشة الMBC .

يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.





قالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".





وأضافت: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".