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مرأة

21 ألف جنيه.. سعر فستان درة فى أحدث ظهور لها

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت النجمة درة بصور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت في الصور بفستان أبيض .

وظهرت  درة   بفستان ملفت اتسم بالتصميم البسيط الواسع باللون الابيض الواسع  تميز بالرسومات و النقوشات الغير تقليدية أيضا  ونسق معه حزام باللون البيض، وقد حمل  توقيع دار الأزياء العالمية Versace وقد بلغ سعر الفستان  809 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 21 ألف جنيه مصرى.


وقد شاركت الفنانة درة في برنامج "إغلب السقا" والذى تقدمه رازان المغربي على شاشة الMBC .

يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد. 

قالت درة  في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".

وأضافت: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".
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