AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس كلاسيكية.. درة تخطف الأنظار بأناقتها في هذه الإطلالة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:54 ص
درة
درة
Advertisements
هاجر هانئ
لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار بأناقتها فى أحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها بعدسة المصور أحمد عبد الرازق.


تألقت درة  بإطلالة كلاسيك من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، وارتدت جاكيت أبيض فورمال مع تنورة من نفس اللون أتسمت بشق من الجانب كشف عن ساقها، ونسقت معهما سترة قطنية باللون الروز الفاتح، كما ارتدت حزام عريض حول منطقة الخصر.

اقرا إيضا ..

وانتعلت درة حذاء أبيض ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها الأنيقة و الجذابة بحقيبة فخامة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمالها، كما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببنطلون شفاف.. درة بإطلالة جديدة في السيارة

درة توجه رسالة للجمهور عن كورونا وتتحدى حلا شيحة.. فيديو

على طبيعتها.. كندة علوش بدون مكياج بفيديو جديد على انستجرام

بمكياج ناعم.. درة تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

بعد صورة العربية الشهيرة وارتباطها برجل أعمال.. اِعرف ماركة وسعر ملابس درة

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. والأخير يرد

شاهد.. ميدان التحرير فى ثوبة الجديد بعد أن تحول لمزار سياحى

أول رد من محافظة الدقهلية بعد إصابة المحافظ بـ كورونا

بـ5 جنيهات.. مجلس الوزراء: توجيه مصانع الملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات.. فيديو

لن تكون النتيجة جيدة كما توقعنا.. خبراء: فتح المطاعم والحدائق يمثل كارثة

تحولت لكتلة صفيح.. تفاصيل حادث دائرى المعادى.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020

بملابس كلاسيكية.. درة تخطف الأنظار بأناقتها في هذه الإطلالة

بعد إثارتها الجدل .. 7 صور تكشف لون شعر هنا الزاهد الجديد