AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غريبة وجديدة.. طريقة عمل رنجة مقلية .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:01 ص
رنجة مقلية
رنجة مقلية
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة وغريبة لعشاق تناول الرنجة، "طريقة عمل الرنجة مقلية مثل الدجاج بمذاق مختلف".

مقادير رنجة مقلية

4 رنجة فيليه
ملح
نصف كوب مسطردة
عصير ليمون
1 و نصف كوب عيش توست  ناشف مطحون
ربع كوب زيت  او زبدة
شبت
شرائح ليمون

اقرا أيضا 

تناولها وانت مطمن طريقة عمل الرنجة 

طريقة تحضير رنجة مقلية

* تغلف الرنجة فى توست مطحون

* يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود

* ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحون

* ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة

* تقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدة

* ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة

* تزين بشرائح ليمون

أميرة شنب -

طريقة تحضير رنجة مقلية

* تغلف الرنجة فى توست مطحون

* يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود

* ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحون

* ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة

* تقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدة

* ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة

* تزين بشرائح ليمون

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سلطة رنجة بالطحينة

ب3 طرق صحية وغير تقليدية.. حضري رنجة شم النسيم لأسرتك

صحية ومذاق ألذ.. 3 طرق لتحضير الرنجة

للتجديد فى شم النسيم.. طرق مختلفة لتجهيز الفسيخ والرنجة

بمذاق لا يقاوم .. طرق تحضير الرنجة بطريقة صحية

طريقة عمل رنجة بالساور كريم

ترشيحاتنا

بعد توليه المهمة رسمياً.. كشري: سأفعل كل شيء لأإسعاد جماهير أسوان

العيال جنوني .. هالة صدقي تمازح جمهورها بفيديو عبر إنستجرام

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

شاهد .. سعوديون يشكلون سلسلة بشرية لإنقاذ رجل من الوقوع أعلى الجبل .. فيديو

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور