غريبة وجديدة.. طريقة عمل رنجة مقلية .. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة وغريبة لعشاق تناول الرنجة، "طريقة عمل الرنجة مقلية مثل الدجاج بمذاق مختلف".
مقادير رنجة مقلية
4 رنجة فيليه
ملح
نصف كوب مسطردة
عصير ليمون
1 و نصف كوب عيش توست ناشف مطحون
ربع كوب زيت او زبدة
شبت
شرائح ليمون
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طريقة تحضير رنجة مقلية
* تغلف الرنجة فى توست مطحون
* يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود
* ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحون
* ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة
* تقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدة
* ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة
* تزين بشرائح ليمون
أميرة شنب -
طريقة تحضير رنجة مقلية
* تغلف الرنجة فى توست مطحون
* يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود
* ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحون
* ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة
* تقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدة
* ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة
* تزين بشرائح ليمون