AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناوليها وأنتي مطمنة.. طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل

الأحد 26/يناير/2020 - 06:55 م
تناوليها وانتي مطمنة..
تناوليها وانتي مطمنة.. طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل
Advertisements
ريهام قدري
تعتبر الرنجة هي إحدى الأكلات التي يعشقها الكثير ولذلك يمكن أن نقدم لكي طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل 

المقادير لعمل كيلو رنجة:

1 كيلو سمك هيرنج
ملح أبيض
بياض بيضة
كيلو نشارة خشب فاكهة خالية من الرطوبة يمكن شراءها بمبلغ زهيد من عند أي نجار
قطع فحم صغيرة
أسياخ خشبية بعدد سمك الهيرنج
سموك صوص أو صويا صوص من أي سوبرماركت

الطريقة:

يتم إذابة السمك من الثلج بوضعه في الدرج السفلي من الثلاجة حتى تمام الصهر.

يتم رص الأسماك في أحواض – طبقة سمك وطبقة ملح – ( مع وجود فتحات في الأحواض ) لتسريب الماء المسحوب من السمك أولا بأول لمدة 24 ساعة.

يغسل السمك جيدا ثم يجفف جيدا جدا باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مناديل ورقية

تغرز الأسياخ الخشبية في السمك بالطول كي تظل السمكة مفرودة ومستقيمة أثناء التدخين

ترص الأسماك في صينية ويوضع أسفلها وفوقها ورق زبدة ثم توضع في فرن كهربائي لمدة نصف ساعة حتى نضمن تمام تخلص السمك من المياه والرطوبة

يتم ضرب بياض البيضة وخلطها بربع كيلو ملح أبيض ودهن الأسماك بها لإعطاء السمك اللون الذهبي المميز للرنجة

ترص في صينية بحيث تكون الأسياخ على حافة الصينية والسمك غير ملامس لقاع الصينية ويتم وضعها في الفرن مرة أخرى ووضع نشارة الخشب والفحم على قاع الفرن وتظل في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 50 درجة مئوية ثم تقلب على الوجه الآخر لمدة ساعة أخرى

بعد تمام جفافها يتم دهنها بالصويا صوص أو ال smoke صوص ويمكن شراؤها من أي سوبر ماركت ونضعها في الفرن مرة أخرى لحين جفاف الصوص من عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه .. سمك بوري سنجاري بالفرن وأرز صيادية.. والحلو ترايفل بلح

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

سهلة وسريعة.. طريقة عمل كيك اليانسون بمذاق لذيذ

هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض

حيلة غريبة.. طريقة عمل السمك المقرمش

ترشيحاتنا

قصة حفيدة توفيق الدقن وإحياء أولى حفلاتها أمام الرئيس السيسي .. فيديو

قلب الأسد .. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

ردا على صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يتخذ قرارا خطيرا ويهدد بحل السلطة

وزير الصحة الصيني يكشف عن سر مرعب في فيروس كورونا

الأسلحة الفتاكة.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة النجم الساحلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة