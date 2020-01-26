تناوليها وأنتي مطمنة.. طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل

تعتبر الرنجة هي إحدى الأكلات التي يعشقها الكثير ولذلك يمكن أن نقدم لكي طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل





المقادير لعمل كيلو رنجة:





1 كيلو سمك هيرنج

ملح أبيض

بياض بيضة

كيلو نشارة خشب فاكهة خالية من الرطوبة يمكن شراءها بمبلغ زهيد من عند أي نجار

قطع فحم صغيرة

أسياخ خشبية بعدد سمك الهيرنج

سموك صوص أو صويا صوص من أي سوبرماركت





الطريقة:





يتم إذابة السمك من الثلج بوضعه في الدرج السفلي من الثلاجة حتى تمام الصهر.





يتم رص الأسماك في أحواض – طبقة سمك وطبقة ملح – ( مع وجود فتحات في الأحواض ) لتسريب الماء المسحوب من السمك أولا بأول لمدة 24 ساعة.





يغسل السمك جيدا ثم يجفف جيدا جدا باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مناديل ورقية





تغرز الأسياخ الخشبية في السمك بالطول كي تظل السمكة مفرودة ومستقيمة أثناء التدخين





ترص الأسماك في صينية ويوضع أسفلها وفوقها ورق زبدة ثم توضع في فرن كهربائي لمدة نصف ساعة حتى نضمن تمام تخلص السمك من المياه والرطوبة





يتم ضرب بياض البيضة وخلطها بربع كيلو ملح أبيض ودهن الأسماك بها لإعطاء السمك اللون الذهبي المميز للرنجة





ترص في صينية بحيث تكون الأسياخ على حافة الصينية والسمك غير ملامس لقاع الصينية ويتم وضعها في الفرن مرة أخرى ووضع نشارة الخشب والفحم على قاع الفرن وتظل في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 50 درجة مئوية ثم تقلب على الوجه الآخر لمدة ساعة أخرى



