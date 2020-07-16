لعشاق الموالح.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالبطاطس

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة تحضير سلاطة الرنجة بالبطاطس عبر برنامجها المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير سلاطة الرنجةبالبطاطس:
700 جرام بطاطس مكعبات مسلوقة
5 فيليه رنجة مكعبات
2 تفاح اخضر
بصلة حمراء شرائح
4 بيض مسلوق خيار مخلل
1 ملعقة كبيرة شبت مفروم للصوص
3 ملعقة كبيرة خل عنب احمر
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4 ملعقة كبيرة مايونيز
2 ملعقة صغيرة مسطردة نصف ملعقة صغيرة عسل ابيض ملح وفلفل
طريقة تحضير سلاطة الرنجة بالبطاطس:
* تخلط المستردة مع زيت زيتون ومايونيز وخل عنب وعسل أبيض وتتبل بملح وفلفل أسود
* تقدم بالهنا
* ثم يضاف البطاطس والتفاح والبيض المسلوق وتقلب حتى يمتزج الصوص بالمكونات
* تغرف فى طبق التقديم وتزين بشبت وخيار مخلل