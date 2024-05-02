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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن غفير يحث نتنياهو على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

بن غفير
بن غفير

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعد أن أعلن الجيش عن سلسلة من التعيينات الرفيعة – بما في ذلك استبدال رئيس المخابرات العسكرية المنتهية ولايته اللواء أهارون حاليفا، الذي استقال بسبب دوره في الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وكان جالانت أحد المسؤولين عن المفهوم الأمني الخاطئ للحكومة قبل 7 أكتوبر، كما غرد بن غفير، قائلا إنه "ليس لديه تفويض للموافقة على تعيينات الجنرالات وتصميم هيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأصاف "هذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جدًا، ولكن بقرار جالانت نفسه بالاستمرار كما لو أن أكبر فشل في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع". 

واعتبر بن جفير أن جالانت “لا يصلح لمواصلة العمل كوزير للدفاع”.

وأعلن نتنياهو أنه أقال دالانت في شهر مارس الماضي بسبب انتقاده للإصلاح القضائي للحكومة – قبل أن يتراجع عن مساره بعد أسبوعين.

 

كما انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش التعيينات، قائلا في بيان بالفيديو إنه “بغض النظر عن هوية الضباط، فإن تعيينات لواءات الجيش الإسرائيلي الذين سيقودون عملية تصحيح الجيش بعد الإخفاقات، لا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان، الذي وقع اسمه على الإخفاقات العسكرية”.

وأضاف "إنها ليست مشروعة هذه ليست الطريقة التي يتم بها إصلاح الأمور، ويتم بها استعادة الثقة".

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بن غفير يحث نتنياهو على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

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