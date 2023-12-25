السوبر المصري| إحماء لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي .. شاهد

رصدت عدسة صدى البلد عمليات إحماء لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي بالإمارات.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة سوبر الأبطال .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

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