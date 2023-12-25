عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ عيسى الخرافين: ترعة السلام ستغير مجرى الحياة في سيناء

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة في محافظة سيناء أعادت الحياة لهذه المحافظة القوية التي عانت من أعمال الإرهاب.

txt

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولى

وأكد الشيخ عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين في سيناء لديهم رغبة شديدة في استصلاح أراضي سيناء وزراعتها بصورة سريعة، مشيرًا إلى أن خضراوات سيناء متميزة ومختلفة وذات جودة كبيرة.

وأضاف أن مشروع ترعة السلام من أهم المشروعات التي ستغير مجرى الحياة في سيناء، حيث إن هذا المشروع يعني امتصاص البطالة في سيناء بالكامل، حيث يمكن القول إن هذه الترعة سوف يعمل بها أبناء سيناء كافة.

وأشار إلى أنه تقدم بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة بعد تعاونها مع رجال القبائل من أجل القضاء على الإرهاب قدر المستطاع، ويمكن القول إنه في خلال عام واحد تم التخلص من العناصر الإرهابية التي كانت لا تريد بالبلاد خيرًا.


 

عيسى الخرافين أعمال الإرهاب إستصلاح أراضي أستاذ علوم سياسية اراضى سيناء الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

موضوعات متعلقة

توعية 59 طالبا بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

ترشيحاتنا

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

سيدفع الثمن.. الرئيس الإيراني: اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري علامة على عجزه

خارج غزة.. مسئول في الاحتلال يكشف عن نيته توسيع الحرب

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال مستشار الحرس الثوري بغارة إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

فيديو

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ