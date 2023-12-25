الشيخ عيسى الخرافين: ترعة السلام ستغير مجرى الحياة في سيناء

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة في محافظة سيناء أعادت الحياة لهذه المحافظة القوية التي عانت من أعمال الإرهاب.

وأكد الشيخ عيسى الخرافين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين في سيناء لديهم رغبة شديدة في استصلاح أراضي سيناء وزراعتها بصورة سريعة، مشيرًا إلى أن خضراوات سيناء متميزة ومختلفة وذات جودة كبيرة.

وأضاف أن مشروع ترعة السلام من أهم المشروعات التي ستغير مجرى الحياة في سيناء، حيث إن هذا المشروع يعني امتصاص البطالة في سيناء بالكامل، حيث يمكن القول إن هذه الترعة سوف يعمل بها أبناء سيناء كافة.

وأشار إلى أنه تقدم بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة بعد تعاونها مع رجال القبائل من أجل القضاء على الإرهاب قدر المستطاع، ويمكن القول إنه في خلال عام واحد تم التخلص من العناصر الإرهابية التي كانت لا تريد بالبلاد خيرًا.



