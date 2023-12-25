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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة بريطانية: مصر أكثر دولة أفريقية استقبالا للاستثمارات في 2022

صدى البلد

كشف أحدث تقرير عن الاستثمارات في قارة أفريقيا، أن مصر احتلت المركز الأول في الاستثمارات التي تدفقت على القارة السمراء في عام 2022 تليها في المركز الثاني المغرب وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا. 

وبحسب منظمة إرنست يونج التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، والمتخصصة في الخدمات المهنية وواحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، التي ينصب تركيزها الرئيسي على تقديم خدمات الضمان، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية، جاءت مصر في المركز الأول وجنوب أفريقيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وتم تقييم الدول بناءً على ثلاثة مؤشرات، وهي عدد المشاريع الأجنبية، والقيمة الإجمالية للاستثمارات؛ وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة لهذه الحقن النقدية، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقسم التقرير القارة الأفريقية بحسب المناطق، بحيث احتلت مصر المركز الأول في منطقة شمال أفريقيا، من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر بـ"107 مليار دولار"، وهو ما يمثل 60٪ من الاستثمارات في شمال أفريقيا. ويأتي في المركز الثاني بعد مصر في منطقة شمال أفريقيا، دولتي المغرب وتونس في المغرب العربي بـ 15.3 مليار دولار و0.4 مليار دولار على التوالي. وخلقت الاستثمارات 61300 فرصة عمل في مصر و21100 في المغرب وحوالي 1700 في تونس.

وفي منطقة جنوب القارة السمراء، جاءت دولة جنوب أفريقيا، في المركز الأول في هذه المنطقة التي استقبلت حوالي 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الجنوبية من القارة، حسب عدد المشاريع، حيث كان لديها 157 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر، أي 23% من إجمالي أفريقيا، وهو أعلى رقم منذ عام 2016. 

وقد خلق استثمارها الأجنبي المباشر البالغ 26.8 مليار دولار حوالي 15 ألف فرصة عمل – وهو أكبر رقم في المنطقة.

واجتذبت زيمبابوي، التي جاءت في المرتبة الثانية في جنوب القارة، استثمارات بقيمة 5.2 مليار دولار، مما خلق حوالي 5000 فرصة عمل. 

وتحتل زامبيا المراكز الثلاثة الأولى بين دول الجنوب باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار وحوالي 2700 وظيفة.

وفي منطقة شرق أفريقيا جاءت كينيا في الصدارة، حيث أصبحت "مركزًا إقليميًا أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر" باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار في 63 مشروعًا وإنشاء ما يقرب من 8000 مكان عمل. 

ولم تكن تنزانيا بعيدة عن الركب فقد اجتذبت البلاد 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى خلق أكثر من 4500 فرصة عمل ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المركز الثالث في التصنيف، إلا أن أوغندا "شهدت تدفقات قياسية عالية تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 - وهي الأعلى في شرق أفريقيا - مما أدى إلى خلق أكثر من 6300 فرصة عمل".

واحتلت نيجيريا، صدارة الاستثمارات في غرب أفريقيا، فقد اجتذبت البلاد، مثل كينيا، استثمارات بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى خلق نحو 3300 فرصة عمل. 

وجاءت غانا في المركز الثاني بمنطقة غرب أفريقيا بتدفق 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وحوالي 2500 فرصة عمل. 

وجاءت الجابون في المركز الثالث بغرب أفريقيا وتم استثمار حوالي 0.2 مليار دولار في هذا البلد، مما أدى إلى خلق حوالي 100 فرصة عمل جديدة.

وحصلت منطقة وسط أفريقيا على أدنى معدل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وفقا للتقرير، والمراكز الثلاثة الأولى في وسط أفريقيا هي كوت ديفوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وفي كوت ديفوار، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 83% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي مع خلق 2600 فرصة عمل. وبالحديث عن السنغال، فإن "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أكثر من العام السابق ليصل إلى 14 مشروعا" بقيمة 1.4 مليار دولار في العام الماضي. 

وبلغت الاستثمارات المنجذبة إلى الكونغو 3.3 مليار دولار (6 مشاريع) وتم خلق حوالي 4000 فرصة عمل.

وكان المستثمرون الأجانب الرئيسيون في القارة هم الولايات المتحدة (6.8 مليار دولار، 93 مشروعاً)، وفرنسا (26.5 مليار دولار، 78 مشروعاً)، والمملكة المتحدة (19.2 مليار دولار، 64 مشروعاً).

وبالحديث عن الاستثمارات الأفريقية داخل القارة، كانت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا من بين أكبر 10 مستثمرين حيث تم ضخ أموال بقيمة 474 مليون دولار و470 مليون دولار و701 مليون دولار على التوالي. وتم تعزيز الاستثمار بين الأقاليم من خلال تطوير البنية التحتية في الطرق بين الولايات والسكك الحديدية والجسور والطاقة والنطاق العريض.

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