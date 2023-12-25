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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استهداف مطار أربيل بطائرة مسيرة

القوات العراقية
القوات العراقية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، أن جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف رسول في بيان له، أن "الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع العراق، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة".

وأوضح: "في هذا السعي الحثيث، تحاول جماعات خارجة عن القانون، الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 1550، اليوم الاثنين، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة، بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية.

وأدان بيان القوات المسلحة العراقية هذا العمل الإرهابي، مؤكده على أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.

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