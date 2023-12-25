تركيا تنفذ 20 ضربة جوية على الشريط الحدودي مع كردستان العراق

شنت الطائرات التركية غارات عدة على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وفق ما أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة بغداد اليوم.

وذكر ورهان أن "تركيا وسعت من نشاطها وقصفها اليومي المتكرر على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان العراق خاصة خلال الأيام الماضية، حيث قصف أكثر من 20 مرة خلال أقل من أسبوع".

وأضاف أن "تركيا وسعت من انتشارها على الشريط الحدودي وخاصة في مناطق العمادية وباطوفا ومناطق كاني مآسي وهي تقوم بإنشاء ربايا عسكرية على المناطق الجبلية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت الماضي مقتل 6 جنود أتراك وأصابة آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وتقول تركيا أنها تتعرض لهجمات من أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

