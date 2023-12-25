عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تنفذ 20 ضربة جوية على الشريط الحدودي مع كردستان العراق

غارات جوية
غارات جوية

شنت الطائرات التركية غارات عدة على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وفق ما أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة بغداد اليوم.

وذكر ورهان أن "تركيا وسعت من نشاطها وقصفها اليومي المتكرر على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان العراق خاصة خلال الأيام الماضية، حيث قصف أكثر من 20 مرة خلال أقل من أسبوع".

وأضاف أن "تركيا وسعت من انتشارها على الشريط الحدودي وخاصة في مناطق العمادية وباطوفا ومناطق كاني مآسي وهي تقوم بإنشاء ربايا عسكرية على المناطق الجبلية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت الماضي مقتل 6 جنود أتراك وأصابة آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وتقول تركيا أنها  تتعرض لهجمات من  أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.
 

الطائرات التركية الشريط الحدودي كردستان العراق إقليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

طائرة مفخخة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي بمطار أربيل بالعراق

رعب لايصدق.. الاحتلال يرتكب إبادة في جياليا وجرافاته تدهس جثامين شهداء غزة

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

اعتراف مسئول صهيوني بارتباط سفينة المحيط الهندي بصلتها بالإحتلال

إضراب عام في مطار جنيف الدولي.. اعرف السبب

هل اتخذ قرار توجيه ضربة للحوثيين في أمريكا؟

مزاعم جديدة تنشرها صحيفة أمريكية عن جريمة مروعة لفاجنر الروسية بدولة أفريقية

بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا احتجاجا على مقتل صحفيين

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ