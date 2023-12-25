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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة خاصة لجيش الاحتلال في منطقة جباليا

غزة
غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت قوة خاصة لجيش الاحتلال قوامها 40 جنديا تحصنت داخل منزل في منطقة جباليا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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كتائب القسام تعلن تدمير 13 آلية إسرائيلية في غزة

 

قال جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك حالة إحباط متزايدة تضرب أمريكا، نتيجة سياسات بايدن ودعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالطبع هناك تأثيرات للحرب في غزة وفي أوكرانيا على الانتخابات الأمريكية في عدد من الولايات، بخاصة في ميشجن وأوهايو بسبب المجموعات العربية التي تعيش هناك.

ولفت إلى أن أوهايو بها عدد كبير من الأمريكيين الأوكرانيين الذين يرفضون ترامب بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا، لكن أيا كان من يفوز بالانتخابات الرئاسية فلن يمثل ذلك فارق في الحرب في غزة، فلا يوجد مرشح تعهد بإنهاء الحرب.


 

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