الآلاف يحتجون على نتيجة الانتخابات في صربيا

تجمع عدة آلاف من الأشخاص أمام مبنى لجنة الانتخابات المركزية في بلغراد الاثنين للاحتجاج على الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال المراقبون الدوليون إنها غير عادلة.

وسار المتظاهرون إلى مركز الشرطة الرئيسي حيث يعتقدون أن المعتقلين من قبل الشرطة محتجزون.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إن 38 شخصا اعتقلوا أثناء وبعد احتجاج المعارضة على نتائج الانتخابات يوم الأحد. وقالت الشرطة إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وحطم المتظاهرون يوم الأحد النوافذ والزجاج عند المدخل الرئيسي لمبنى البلدية، قبل أن تستخدم الشرطة رذاذ الفلفل لتفريقهم حوالي الساعة 10 مساءً. (2100 بتوقيت جرينتش).

وقال إيفيكا إيفكوفيتش، رئيس إدارة الشرطة، إن اثنين من رجال الشرطة المصابين الثمانية أصيبوا بجروح خطيرة.

وقال إيفكوفيتش في مؤتمر صحفي 'سنواصل العمل للحفاظ على السلام والنظام ونتوقع رؤية المزيد من الاعتقالات فيما يتعلق بالاحتجاجات الليلة الماضية'.

وقالت روسيا حليفة صربيا إن القوات المدعومة من الخارج تحاول إثارة الاضطرابات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: 'هناك عمليات ومحاولات من قبل قوى ثالثة، بما في ذلك من الخارج، لإثارة مثل هذه الاضطرابات في بلغراد'. 'ليس لدينا أدنى شك في أن قيادة الجمهورية ستضمن سيادة القانون'.

واتهمت أحزاب المعارضة الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وأظهرت بعض شبكات التواصل الاجتماعي لقطات لرجال شرطة وهم يضربون رجالا في الشوارع القريبة من مبنى البلدية.