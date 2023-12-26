عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض. 

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وقال المركز أن درجات الحرارة المتوقعة على مكة ستتراوح بين 30 درجة إلى 21، بينما ستكون دراجات الحرارة في المدينة العظمى 28 والصغرى 16، مع احتمالية أمطار غزيرة لكلا المحافظتين.

وستصل درجة الحرارة العظمى في الرياض إلى 24 بينما الصغرى 15، أما أبرز الظواهر الجوية على الرياض هو تكوّن الضباب.

وجدة تصل درجات الحرارة فيها من 30 العظمى  والصغرى 22 درجة مئوية، مع احتمالية سحب رعدية، وتسجل أبها درجة حرارة 22 العظمى و 9 درجات حرارة مئوية الصغرى، مع احتمالية أمطار رعدية.

كما تشمل أبرز الظواهر الجوية على المدن والمحافظات الأمطار الرعدية-أمطار خفيفة غزيرة-السحب الرعدية-الضباب-العوالق الترابية- غائم جزئيا مع طقس صحو على بعض المحافظات.

الحرارة المتوقعة السعودية السحب الرعدية الحدود الشماليه أرصاد السعودية الظواهر الجوية المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد السعودية المركز الوطني الوطني للأرصاد أمطار رعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

وسط ترقب أسعار الفائدة.. النفط العالمي مستقر

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب إندونيسا

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على جنوب لبنان

ترشيحاتنا

بعد قليل.. محاكمة 14 عنصرا إخوانيا بخلية المطرية الإرهابية

زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟

اندلاع حريق في سفارة إيران ببغداد وآخر في وزارة النفط العراقية

بيراميدز يحسم مصير باتشيكو خلال ساعات عقب الهزيمة أمام فيوتشر

مش ده معروف| جهاد جريشة يوجه رسالة نارية لحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أمطار في تلك الأماكن.. الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ