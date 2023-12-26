أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وقال المركز أن درجات الحرارة المتوقعة على مكة ستتراوح بين 30 درجة إلى 21، بينما ستكون دراجات الحرارة في المدينة العظمى 28 والصغرى 16، مع احتمالية أمطار غزيرة لكلا المحافظتين.

وستصل درجة الحرارة العظمى في الرياض إلى 24 بينما الصغرى 15، أما أبرز الظواهر الجوية على الرياض هو تكوّن الضباب.

وجدة تصل درجات الحرارة فيها من 30 العظمى والصغرى 22 درجة مئوية، مع احتمالية سحب رعدية، وتسجل أبها درجة حرارة 22 العظمى و 9 درجات حرارة مئوية الصغرى، مع احتمالية أمطار رعدية.

كما تشمل أبرز الظواهر الجوية على المدن والمحافظات الأمطار الرعدية-أمطار خفيفة غزيرة-السحب الرعدية-الضباب-العوالق الترابية- غائم جزئيا مع طقس صحو على بعض المحافظات.