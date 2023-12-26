صحف الكويت|تخفيض سعر بنزين ألترا .. ولي العهد السعودي يناقش مع السيسي تعزيز العمل المشترك..والخارجية تتابع ملابسات اختفاء مواطن بالعراق

تخفيض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلساً وتثبيت بقية المنتجات

الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً

نتنياهو: نعمل على إيجاد دول تستضيف سكان غزة كلاجئين

طهران: نحتفظ بحق الرد على اغتيال مستشار الحرس الثوري





تناولت الصحف الكويتية عددا من الموضوعات، التي نال فيها تطور الحرب العدوانية للاحتلال على غزة اهتماما كبيرًا.

أوردت صحيفة الأنباء، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للتهنئة على إعادة الانتخاب لفترة رئاسية جديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن ولي العهد السعودي قدم التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.

من جهة اخرى، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية.

أوردت الصحيفة، ضاعفت إسرائيل من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على غزة حتى في أعياد الميلاد، بينما حذرت منظمات أممية من أن الوضع الانساني في القطاع وصل ذروة حالته الكارثية، مع اقتراب الحرب من شهرها الثالث. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه زار قطاع غزة امس، مؤكدا «تكثيف» القتال ضد حركة ««حماس».

وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست (البرلمان) امس «أنا الآن عائد من غزة.. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته». لكن على الرغم من تصريحات نتنياهو، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن حكومته تدرس خيارا جديدا يتعلق بمصير قادة «حماس» في القطاع.

أوردت صحيفة الانباء علاوة على صحف أخرى كالجريدة والوطن، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار.

وقالت «الخارجية» في بيان لها إن وزير خارجية جمهورية العراق أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا وعلى أعلى المستويات تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.

وذكرت أن وزير الخارجية أوضح أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارتنا لدى جمهورية العراق، ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان ‏الواجب على الحكومة، وهو من صميم «تصريف العاجل من الأمور»، التحرك الفوري والسريع لإطلاق سراح المختطفَين أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر المطيري، وأن تستخدم كل الوسائل الديبلوماسية في ذلك.



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم قررت تخفيض سعر بنزين ألترا بنسبة 14% بما قيمته 35 فلسا ليصبح 215 فلسا بدلا من 250 فلسا اعتبارا من أول يناير المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك وفقا للأسعار العالمية. وقالت المصادر إن قرار اللجنة خلص إلى المحافظة على أسعار أنواع المحروقات الأخرى كما هي، إذ يبلغ سعر ليتر بنزين «ممتاز» 85 فلسا، وبنزين خصوصي 105 فلوس، والديزل 115 فلسا، والكيروسين 115 فلسا.



قالت صحيفة القبس، كشف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن أن العمل جار لإيجاد دول تستوعب سكان قطاع غزة كلاجئين، مؤكداً أن الحرب على قطاع غزة ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها.

وقال نتنياهو في اجتماع لحزبه «الليكود»، رداً على النائب من الحزب داني دانون، «نعمل على تحقيق الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، لكن مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها».

وذكرت الصحيفة، وقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل في الكويت والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 25.

ذكرت الصحيفة، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، على اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، الذي تم اغتياله في غارة جوية صهيونية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق .

وأضافت في بيان أن عملية الاغتيال «عمل آثم وجبان وعلامة على الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني».

بدوره أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا الحادث «شكّل دليلاً آخر على إفلاس وعجز وضعف الكيان الصهيوني الغاصب إقليميا»؛ مشدداً على أن «الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة».

قالت صحيفة الوطن الكويتية، قالت منظمة الصحة العالمية إنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة خلال نهاية الأسبوع، وأضافت أن اليأس المتزايد والجوع، دفعا سكاناً لافتكاك إمدادات من شاحنة مساعدات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت متأخر الأحد عبر إكس، إن المنظمة وشركاءها سلموا مساعدات، بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، الذي كان أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدماً في القطاع.

وأوضح تيدروس أن المشاركين في بعثة 23 ديسمبر شاهدوا "يأساً متزايداً بسبب الجوع الحاد".وقال تيدروس إن "الأعمال العدائية المتواصلة والأعداد الهائلة من الجرحى أدت إلى إنهاك" مجمع الشفاء.

وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يساعد تسليم 19200 لتر وقود المولدات في استئناف الخدمات الحيوية في المستشفى الذي لا يمكنه حالياً سوى تقديم "أبسط الإسعافات الأولية".

لكنه أكد الحاجة "إلى المزيد".

وتوفر المنشأة التي تعرضت لأضرار جسيمة ودمرت محطتها للأكسجين ملاذاً لنحو 50 ألف نازح، وفق إدارة المستشفى.

ووصف شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية الذي شارك في البعثة، أجنحة الجراحة المكتظة.

وقال كيسي في مقطع فيديو صوره داخل الشفاء، حيث لجأت جموع من النازحين معظمهم أطفال، إن "كل من نتحدث إليه جائع"، محذراً من "خطر المجاعة".

وفي مؤشر على صعوبة الوضع، افتك سكان مساعدات غذائية من شاحنة في طريقها إلى المستشفى، حسب منظمة الصحة العالمية.