إقبال كبير على منتجعات مرسى علم والغردقة خلال الكريسماس.. تفاصيل

في إطار الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، شهدت منتجعات مرسى علم والغردقة في مصر نشاطًا سياحيًا ملحوظًا خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث وصلت 66 ألف سائح على مدار 72 ساعة إلى مطار الغردقة الدولي.

استعدت الفنادق والمنتجعات في المنطقة لاستقبال هذا العدد الكبير من السياح، حيث وصلت رحلات طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الإشغالات والحجوزات السياحية.

ووفقًا للإحصائيات، بلغ إجمالي عدد السياح الذين وصلوا عبر مطار الغردقة الدولي 55 ألف سائح، حيث وصلوا على متن 304 رحلة طيران دولية خلال الثلاثة أيام. وفي المقابل، استقبل مطار مرسى علم الدولي 11 ألف سائح على متن 66 رحلة طيران خلال الفترة نفسها.

تزيّنت الفعاليات في المنتجعات بحفلات وبرامج سياحية متنوعة، استمتع بها السياح خلال فترة الاحتفالات. ولفت النظر أيضًا إقبال سياح أوروبا على قضاء عطلة الكريسماس في شرم الشيخ بسبب الطقس الدافئ الذي تتمتع به المنطقة.

بهذا السياق، يعكس الإقبال الكبير على منتجعات البحر الأحمر حالة من النشاط السياحي، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.