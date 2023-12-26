بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم على انخفاض 0.62%

تراجعت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء وفق ما ذكر موقع كويت نيوز.

اقفلت البورصة على انخفاض مؤشرها العام 68ر41 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6732 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المائة.

وتم تداول 8ر190 مليون سهم عبر 9884 صفقة نقدية بقيمة 4ر52 مليون دينار (نحو 8ر159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المائة من خلال تداول 5ر79 مليون سهم عبر 3634 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار (نحو 43 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 86ر61 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المائة من خلال تداول 3ر111 مليون سهم .