الخارجية الإسرائيلية تؤكد وقوع انفجار قرب سفارة تل أبيب في نيودلهي

أكدت الخارجية الإسرائيلية وقوع انفجار قرب سفارتها في نيودلهي لم يؤد إلى إصابات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية في نيودلهي.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، بأن شرطة نيودلهي تقول إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند وأنها تتحقق من هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن وزارة الخارجية أعلنت أن تأشيرات موظفي الأمم المتحدة لن تصدر بشكل آلي بعد ذلك، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن الاحتلال لا يريد حربا على جبهتين لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان أمنه، وفق مزاعمه.