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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحك على الزمالك.. تعليق مثير من رضا عبد العال بعد تجديد عقد فتوح

صدى البلد

علق رضا عبد العال علي تجديد عقد فتوح مع الزمالك لمدة ٣ مواسم.

 

وقال عبد العال من خلال برنامج البريمو: " فتوح ضحك على الزمالك وتجديد عقده كارثة ..".


كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس تجديد أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم مقبلة، وبنود العقد الجديد.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن العقد يتضمن وجود بند يتيح للاعب أحمد فتوح الحصول على مبلغ نسبة مشاركة عن كل موسم، في حالة تحقيق نسبة 50%، ويحق لأحمد فتوح، الحصول على مبلغ يتعدى الـ500 ألف جنيه، حال الفوز ببطولة الدوري، أو الكونفدرالية الأفريقية، وفيما بعد دوري أبطال أفريقيا، ومثله حال الانضمام لمنتخب مصر، أو الفوز ببطولة كأس مصر، أو إحرازه أكثر من 10 أهداف.

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