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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: أمريكا أرسلت لإسرائيل 300 طائرة محملة بالإمدادات والأسلحة منذ بداية الحرب

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الحرب على غزة، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 طائرة إلى إسرائيل محملة بالإمدادات والأسلحة، إلى جانب عدد من السفن التي حملت المعدات ووصلت إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقبل قليل، كشف الإعلام الإسرائيلي، عن تأخر في شحنات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه في الأيام الأخيرة، نشأ انطباع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن معدل الاستجابة الأمريكية لطلبات التسليح الإسرائيلية قد تباطأ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية، قولها إن هناك احتمال أن تكون أسباب ذلك فنية بحتة، لكن في إسرائيل يخشون أن يكون هذا الأمر هي محاولة من قبل الإدارة الأمريكية للتأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية في غزة.

الولايات المتحدة الامريكية 300 طائرة إسرائيل الإمدادات والأسلحة الموانئ الاسرائيلية الحرب على غزة

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