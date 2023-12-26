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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني تعامل بإيجابية مع قضايا الوطن.. وملفات مهمة تنتظره

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم، إن الحوار الوطني طيلة الفترة الماضية قبل انطلاق انتخابات الرئاسة، تعامل بإيجابية مع قضايا الوطن، وهناك ملفات وقضايا واستحاقات تنتظره في مقدمتها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بغرفتي النواب والشيوخ.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات السيسي خلال خطاب النصر، وعقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2022، والتي اكد فيها على رغبة الدولة في استئناف الحوار الوطني لها صداها الكبير داخل مختلف القوى والتيارات السياسية، موضحا: دعوة السيسى للحوار الوطنى لعبت دورا كبيرا فى تحريك الحياة الحزبية، وكسر حالة الجمود والسكون التى سادتها خلال العقد الأخير من عمر الدول المصرية.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى شهد مناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتخلت عن الشعبوية والخطب الرنانة، وتجلت أهميته الشديدة في متابعة الدولة أو بالأخص رأس الدولة ممثلة في القيادة السياسية مخرجات الحوار ومطالبه.

ونوه النائب: بأن التزام الدولة، بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية أكد على الاهمية الشديدة للحوار الوطني فهو ليس نقاشات بين نخب وأطراف سياسة ووطنية ولكن له شق تنفيذي من جانب السلطة.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه بالقول: الحوار الوطني ضرورة قومية وأمن وطني من الدرجة الأولى للنقاش في كل ما يخص الدولة، ودحض المخططات التى تستهدف النيل من تماسك ووحدة جبهتها الداخلية تحت قيادة الرئيس السيسي.
 

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