«أهلي 2005» يخسر أمام بتروجت بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ خارج ملعبه أمام بتروجت بنتيجة ١٣ - ١٤، بعد التعادل ٢ - ٢ في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - محمد عبد الله - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد رأفت.



ضغط الأهلي بشكل قوي على دفاعات بتروجت منذ بداية المباراة، وأسفر هذا الضغط عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٢٣ من تسديدة قوية لأحمد خالد «كباكا»، من خارج منطقة الجزاء، وواصل الفريق ضغطه خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول حتى انتهى بالتقدم ١ - صفر.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه ومحاولاته على المرمى، حتى نجح محمد عبد الله في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة ٥٥، وكاد اللاعب نفسه يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية أخرى، لولا تصدي العارضة لها.

وشارك إبراهيم عادل بدلًا من فارس خالد، وعمرو خالد بدلًا من هشام مصطفى، ويوسف عبد الحفيظ بدلًا من يوسف جمال، وإسلام عبد الله بدلًا من أحمد وحيد، ومحمود لبيب بدلًا من طارق فوزي.

وعقب تقدم الأهلي بهدفين حصل بتروجت على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة بضربة رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل ٢ - ٢ ويتجه لركلات الترجيح، التي حسمها بتروجت بنتيجة ١٤ - ١٣.

بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٣٢ نقطة، وسجل ٣٥ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.