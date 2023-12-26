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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسهم مانشستر يونايتد بعد حسم صفقة شراء راتكليف لحصة بالنادي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

 ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قرابة ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن وضع شراء الملياردير جيم راتكليف لحصة بالنادي حدا لشهور من عدم اليقين بشأن صفقة كان المشجعون والمستثمرون يأملون في حسمها لإحياء النادي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، قال مصدر مطلع إن مجموعة إنيوس المملوكة لراتكليف ستحصل على نسبة 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد في النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، ما يجعل قيمة النادي 6.3 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وبموجب الصفقة، ستقوم شركة إنيوس أيضا بإدارة عمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد بعد أن تعرضت ملكية عائلة جليزر منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب الأداء الضعيف للنادي خلال العقد الماضي.

وارتفعت أسهم مانشستر يونايتد بنحو 52 بالمئة بعد أن أعلنت عائلة جليزر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أنها تستكشف خيارات استراتيجية بما في ذلك بيع النادي.

ومنذ استقالة المدرب السابق أليكس فيرجسون عام 2013، تولى مسؤولية النادي خمسة مدربين دائمين وثلاثة مؤقتين، لكنه فشل في استعادة أيام مجده حيث فاز بأربعة ألقاب فقط في 11 عاما.

وتمتلك شركة إنيوس للرياضة المملوكة لراتكليف، نادي نيس الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلف باريس سان جيرمان المملوك لصندوق الاستثمارات الرياضية القطري.

وكان الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني يسعى أيضا للاستحواذ على النادي لكنه خرج من السباق قائلا إنه لن يزيد عرضه وقيمته ستة مليارات دولار.

وتمتلك شركة إنيوس أيضا نادي لوزان الذي يحتل المركز العاشر المهدد بالهبوط في الدوري السويسري الممتاز.

وخرج يونايتد من المسابقات القارية هذا الموسم بعدما تذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز رغم الاستثمارات الضخمة على مدار سنوات لجلب لاعبين مشهورين.

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