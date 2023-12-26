عبير فؤاد: على برج العذراء الحفاظ على أمواله.. والأسد أوعى تغامر

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن برج الأسد من الأبراج القوية، وأن العام الجديد سيكون لديهم دعم في حياتهم، خاصة في النصف الثاني من العام، وأن المغامرة هذا العام من بداية العام إلى نهاية العالم ليست في صالحهم، لذلك نصيحتي للأسد أن عليه أن يكون مرنًا في تنفيذ قوانينه.

برج العذراء

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج العذراء ينتظرهم في ٢٠٢٤ عدة أمور قد تبدو سيئة، لذلك نصيحتي لهم أن يستغلوا الموقف في بداية العام، وأن عليهم أن يحافظون على حقوقهم، وأن عليهم أن لا يصعدوا المواقف، وأن يتعاملون مع الأمور ببساط ودون تعقيد.