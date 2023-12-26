عبير فؤاد: التحديات في طريق الحوت.. والدلو على موعد مع الحرية

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن برج الدلو على موعد مع فترة صعبة، خاصة في ٢١ يناير، والسبب وراء ذلك دخول كوكب بلوتو إلى برج الدلو.



وبالتالي سوف يكونون في بداية العام أكثر عرضة لعدة مواقف إلى حد ما صعبة، لكن بعد أن تمر هذه الفترة، فإن هذا العام، بأكمله، سوف يكون بالنسبة لهم هو عام الحرية والاستقلال التام، وفي طريقهم إلى التخلص من أي قيود في طريقهم.

برج الحوت: عام جيد بالنسبة لهم

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن برج الحوت يعتبر عام 2024 له هو عام التحديات، وذلك لوجود كوكب زحل في نطاق برجهم، لكن على الرغم من ذلك سيكون هذا العام بالنسبة لهم عامًا جيدًا، ونصيحتي لهم أن يهتموا أكثر بصحتهم ويمارسون الرياضة، لأنهم سوف يكونون أكثر عرضة للإصابات والوعكات.