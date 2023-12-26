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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول.. غدا

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت حنان جنيد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير المقبل، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت الدكتورة حنان جنيد ، أن غدا الأربعاء ينطلق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الفرق الدراسية .

ومن المقرر أن تعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول، بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة .

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، استمرت جامعة القاهرة في تصدرها للجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً حسب مؤشر البحث العلمي وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS" بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو من أعلى المعدلات العالمية، بالإضافة إلى تقديم نحو 268 مشروعا ابتكاريا وبراءة اختراع، ونفذت الجامعة 25 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن النجاحات التي حققتها الجامعة نتيجة لحزمة الإجراءات التي تمت للنهوض بالجامعة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات، مثل: دعم الأنشطة والممارسات البحثية، والاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي والتركيز على تحقيق معايير المربع الذهبي Q1، مع زيادة معدل الانفاق العام علي البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها ونوعيتها.

كما أشار التقرير إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتدريب على النشر الدولي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، واستقدام الأساتذة والباحثين الأجانب والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع بما ساهم في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات، والتميز مصريًا وإقليميًا وعالميًا.
 

الدكتورة حنان جنيد كلية الاعلام جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

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