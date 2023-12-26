محمود عباس: العالم موقفه اختلف وانقلب ضد إسرائيل بعد ما شاهدوه بقطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فلسطين دعت إلى قمة عربية مؤخرًا من أجل دعم الجهود الفلسطينية في وقف الحرب، وتم عقد قمة عربية إسلامية في مدينة الرياض، وأرسلت وفدًا إسلاميا للحديث عن الملف.

الرئيس الفلسطيني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الوفد الإسلامي يتحدث عن أراء وموقف فلسطين، وانتقل الوفد إلى أمريكا مرتين، والوفد مكون من عدد 6 أو 7 دول إسلامية وعربية للحديث عن القضية الفلسطينية والعمل على وقف إطلاق النار.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن مع بداية العدوان الإسرائيلي كان العالم كله ضد فلسطين، ولكن بعد الحملة العربية والاتصالات بدأ العالم يغير موقفه وينقلب بعد ما شاهدوه في قطاع غزة.

واستكمل أن المظاهرات في العديد من دول العالم أكبر دليل على انقلاب الدول وتغيير موقفها مما يحدث في قطاع غزة.