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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تصدر أمر إيقاف بيع شيفروليه بليزر الكهربائية بعد تقارير الأعطال

صدى البلد

بعد أسبوع من التقارير حول مشاكل في سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية الجديدة، بما في ذلك تعرض مراسل InsideEV، كيفن ويليامز، لعطل في أحدها أثناء رحلة برية، أوقفت جنرال موتورز مبيعات السيارة الكهربائية لإصلاح بعض مشكلات البرامج.

 

تفيد تقارير أوتوموتيف نيوز أن أمر وقف البيع صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة ويؤثر على "عدد محدود" من سيارات بليزر الكهربائية. ولم تذكر جنرال موتورز عدد المتأثرين؛ حوالي 1000 سيارة معروضة للبيع حاليًا على مستوى البلاد، وفقًا لموقع Cars.com. 

 

ويعمل مهندسو شيفروليه على حل المشكلات المتعلقة بشاشة اللمس الخاصة بالمركبة، "ونادرًا ما يحدث ذلك أثناء محاولات الشحن في بعض أجهزة الشحن السريعة العامة التي تعمل بالتيار المستمر"، وفقًا لموقع Automotive News. واجه كيفن كلتا المشكلتين أثناء محاولته القيادة من أوهايو إلى نورث كارولينا هذا الأسبوع، والتي انتهت بتوقف السيارة في محطة Electrify America في ريف فيرجينيا.

 

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان لـ InsideEVs: "نحن ندرك أن عددًا محدودًا من مالكي Blazer EV قد واجهوا بعض مشكلات جودة البرامج". "لضمان حصول عملائنا على تجربة رائعة مع سيارتهم، قمنا بإيقاف مبيعات سيارات Blazer EV مؤقتًا. 

 

يعمل فريقنا بسرعة لطرح الإصلاح، وسيتم الاتصال بالمالكين للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية جدولة التحديث. 

 

وأضاف سكوت بيل، نائب رئيس شيفروليه: "رضا العملاء هو أولويتنا، وعلى هذا النحو، سوف نتوقف لفترة قصيرة عند تسليم السيارات الجديدة." وقالت شركة صناعة السيارات إن المشكلة لا تتعلق بالسلامة.

 

ويأتي أمر وقف البيع أيضًا بعد أن أصدر موقع Edmunds الإلكتروني لشراء السيارات تقريرًا لاذعًا حول سيارة Blazer EV التي اشتراها الموظفون للتقييم قبل شهرين. أبلغ المنشور عن مفاتيح النوافذ التي رفضت العمل، وتعطل شاشة المعلومات والترفيه في حلقة إيقاف التشغيل، وعدد من رسائل الخطأ وفشل وظائف القيادة المختلفة. "ما حصلنا عليه من الوكيل كان مثيرًا للقلق: أطول قائمة منفردة من الأخطاء الرئيسية التي رأيناها في Edmunds على الإطلاق في سيارة جديدة،" قال المنشور.

 

 

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