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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطاع الناشئين بنادى أهلي بنغازي الليبي تتصدر مراكز الترتيب العام

الفريق
الفريق

تصدرت فرق قطاع الناشئين بنادى أهلي بنغازي الليبي مراكز الترتيب العام لبطولات الناشئين قبل فترة التوقف النصف سنوي.

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حيث أكد عاطف عبد العزيز نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق والمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي أهلي بنغازي أن هناك تطور كبير فى قطاعات الناشئين على مستوى أندية ليبيا التى تمتلك مجموعة ذات مستوى جيد علي المستوي الفني والبدني.


وأضاف كابتن الدراويش السابق أن إدارة نادى الأهلي كلفته بالارتقاء بمستوى الفني للأجهزة الفنية بقطاع الناشئين ومن ثم مستوي اللاعبين ومن أجل ذلك وفرت كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.
 

وأوضح عبد العزيز أن الأندية الليبية استعانت باكثر من عنصر تدريبى مصرى من أجل المساهمة فى تطوير الكرة الليبية مثل محمد عودة وعماد النحاس ومؤمن سليمان ومحمد حمص ومحمد فتحى وكرم جابر.

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