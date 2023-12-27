بعد تكرار إصابته.. شوبير يوجه نصيحة للشناوي

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نصيحة لحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي بعد تكرار إصابته.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعى: “لما تحس بأي إصابة ارتاح ولا تتحامل على نفسك، لعدم الغياب لمباريات طويلة مع الفريق”.

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على “فيسبوك”: "طبيب الأهلي يعلن: الأشعة والفحوصات أثبتت إصابة محمد الشناوي بشد خفيف في العضلة الخلفية وإصابة ياسر إبراهيم بشد خفيف في العضلة الضامة، وبدأ الثنائي في تنفيذ برنامج تأهيلي اليوم".